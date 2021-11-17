İzmir'de 'Türkiye-Yunanistan Forumu' ve 'Turizm Karma Komite Toplantısı'

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, Türkiye ile Yunanistan arasında iş birliği protokolünün imzalanacağı '9'uncu Türkiye Yunanistan Forumu' ve '4'üncü Turizm Karma Komite Toplantısı' başladı.

'Türkiye-Yunanistan 9'uncu Turizm Forumu' ve '4'üncü Turizm Karma Komisyonu Toplantısı'; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Vasileios Kikilias ve çok sayıda paydaşın katılımıyla İzmir'deki otelde başladı. 2 gün boyunca devam edecek program kapsamında 2 ülke arasında turizm iş birliğini geliştirmenin formülleri tartışılacak ve iş birliği protokolü imzalanacak.