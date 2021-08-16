İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor

İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağında bisikletseverleri İzmir'de buluşturuyor.

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağında bisikletseverleri İzmir'de buluşturuyor.

Turkcell GranFondo İzmir yol bisiklet yarışı, İzmir Valiliği'nin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta 20'den fazla ülkeden binlerce amatör ve profesyonel bisikletçi rekor katılımla pedal çevirecek. Turkcell GranFondo İzmir'de ayrıca KAHEV iş birliğiyle maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimi için burs toplanacak ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatı için harekete geçilecek.

EFSANE YARIŞ GRANFONDO'DA İLK KEZ ÇOCUKLAR DA YARIŞACAK57 ve 105 km'lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunlarına Konak Meydanı'ndan start verilecek. Daha sonra Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacak. Tırmanışları yerine düzlükleriyle dikkat çeken Turkcell GranFondo İzmir'de farklı birçok kategoride dereceye giren yarışçılar belli olacak. Turkcell GranFondo İzmir, bedensel engelli sporcuların yanı sıra bu kez çocuk bisiklet severlerin de yarışına sahne olacak.PEDALLAR EĞİTİM İÇİN DÖNECEK

13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen GranFondo yol bisiklet yarışında 'Pedallar Eğitim için Dönecek' mottosuyla bir eğitime destek kampanyası gerçekleştiren Turkcell, yarış için hazırlanan sosyal medya kartları ve etkinlikte toplanan teknolojik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına da burs katkısı sağlamıştı. Turkcell Granfondo İzmir'de ise KAHEV iş birliğiyle yangında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için burs toplanacak ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatı için harekete geçilecek.


İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ece Üner Berdan Mardini Seren Serengil
Spor Ali Koç Merve Çoban Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:14:44. #1.16#

title