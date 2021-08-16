İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor
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İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor

İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bisiklet yarışlarına yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağında bu kez bisikletseverler İzmir'de buluşuyor.

Bisiklet yarışlarına yeni bir soluk getiren Turkcell GranFondo Serisi'nin ikinci ayağında bu kez bisikletseverler İzmir'de buluşuyor. Yarış, İzmir Valiliği'nin desteğiyle 5 Eylül Pazar günü düzenlenecek.

Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta 20'den fazla ülkeden binlerce amatör ve profesyonel bisikletçi rekor katılımla pedal çevirecek. İzmir'de ayrıca KAHEV iş birliğiyle maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimi için burs toplanacak ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatı için harekete geçilecek.

İlk kez çocuklar da yarışacak

57 ve 105 km'lik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunlarına Konak Meydanı'ndan start verilecek. Daha sonra Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla'nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluşacaklar. Tırmanışlar yerine düzlükleriyle dikkat çeken Turkcell GranFondo İzmir'de farklı birçok kategoride dereceye giren yarışçılar belli olacak. GranFondo İzmir, bedensel engelli sporcuların yanı sıra bu kez çocuk bisiklet severlerin de yarışına sahne olacak.

Pedallar yine eğitim için dönecek

13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen GranFondo yol bisiklet yarışında 'Pedallar Eğitim için Dönecek' mottosuyla bir eğitime destek kampanyası gerçekleştiren Turkcell, yarış için hazırlanan sosyal medya kartları ve etkinlikte toplanan teknolojik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle salgın döneminde vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına da burs katkısı sağlamıştı. Granfondo İzmir'de ise KAHEV iş birliğiyle yangında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için burs toplanacak ve yangın bölgelerinde bulunan okulların tadilatı için harekete geçilecek. - İSTANBUL

İzmir'de Turkcell GranFondo'ya rekor katılım bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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