İzmir'de Türk ve Suriyeli kadınların kurduğu kooperatif, yöresel ürünlerle büyüdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de Türk ve Suriyeli kadınların kurduğu kooperatif, yöresel ürünlerle büyüdü

İzmir'de Türk ve Suriyeli kadınların kurduğu kooperatif, yöresel ürünlerle büyüdü
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Ekonomi

İzmir'de Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti desteğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan "Turna Kadın Kooperatifi", coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerle faaliyet kapsamını genişletti.

İzmir'de Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Japonya Hükümeti desteğiyle yürütülen proje kapsamında kurulan "Turna Kadın Kooperatifi", coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerle faaliyet kapsamını genişletti.

Türk ve Suriyeli 20 kadının su ürünleri ve midye işleme eğitiminin ardından kurduğu Turna Kadın Kooperatifi, hem ortak sayısını hem de ürün gamını genişletti.

Bornova ilçesinde atölyeler ve satış alanlarının yer aldığı kooperatif merkezinde düzenlenen açılış töreninde konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, 20 kişilik ekiple başlayan serüvenin 37 kişiyle büyüyerek yoluna devam ettiğini belirtti.

Kadın girişimcilerin kooperatifçilikte büyük başarı elde ettiğine işaret eden Özen, "İl müdürlüğümüz her zaman yanlarında olmaya devam edecek. Biz onlara balık tutmayı öğrettik. Bundan sonra kendileri tutabilecek yeteneğe sahipler. İzmir kadın kooperatiflerinin yanı sıra tarımsal kooperatiflerde de Türkiye'ye örnek bir ildir. Her türlü başarıyı Türkiye'nin geneline yayabilecek kooperatiflerimiz var" dedi.

İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersu da 2 yıl önce hibe desteği almadan kurulan kooperatifin 38 kadın kooperatifi arasında en hızlı hareket eden kooperatifler arasında yer aldığını kaydetti.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da elde edilen sonucun gurur verici olduğunu ifade etti.

Selışık, şöyle konuştu:

"Şu anda 25 farklı ürün var. İzmir'in sembolü midye dolmanın yanı sıra coğrafi işaret almış ürünleri de burada satışa sunduk. Üzüm, incir, mandalina reçeli, zeytinyağı başta olmak üzere bütün yerel ürünler burada yer alıyor. Kooperatif demek eşitlikçi bir yaklaşım tarzıyla herkesin karar alma sürecine ortak olarak katıldığı aynı zamanda üretimde de aynı eşitlikte çalıştığı bir ortam demek. Tüm paydaşlarımıza destek olanlara çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek
7 ildeki 13 taşınmaz özelleştirilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tolga Akış Petek Dinçöz Zeynep Bastık Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Mustafa Er Salih Uçan Şaban Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de Türk ve Suriyeli kadınların kurduğu kooperatif, yöresel ürünlerle büyüdü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 16:56:08. #1.14#

title