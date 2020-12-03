İzmir'de Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı
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İzmir'de Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı

03.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 03.12.2020 00:20
İzmir'de Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı düzenlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.

Kurşunlar o sırada otoparktaki güvenlikçinin kaldığı konteynere isabet etti.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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