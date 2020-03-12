İzmir'de Türk karasularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İzmir'de Türk karasularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Dikili, İzmir, 3. Sayfa

İzmir'de Türk karasularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

12.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:55
İzmir'de Türk karasularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 sığınmacı Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.


Sahil Güvenlik Ekipleri, dün saat 08.15 sıralarından, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunduğuna yönelik bilgi aldı. Bahse konu lastik bot tespit edilerek bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.


Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 28 Suriye, 10 Kongo, 5 Irak, 3 Somali, 1 Filistin ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 48 sığınmacı kurtarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Haber
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Henry Onyekuru'nun adalesinde zorlanma tespit edildi
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ebru Şallı Demet Akalın Müslüm Gürses
Spor Falcao Okan Buruk Berkay Şahin Sergen Yalçın Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Polis Wuhan Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: İzmir'de Türk karasularına itilen 48 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 21:43:20. #1.15#