İzmir'de Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı
12.06.2020 04:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 05:36

İzmir'in Foça ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı.

Aslan Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca geri itilen sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce lastik botta bulunan 42 sığınmacı kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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