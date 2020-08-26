İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Türk karasularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
26.08.2020 20:47 | Son Güncelleme: 26.08.2020 21:06

İzmir'in Foça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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