İzmir'de Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'de Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 64 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.

İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 64 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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