İzmir'de Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan ekipler lastik bottaki 34 göçmeni karaya çıkardı.

Seferihisar ilçesinde de 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri öğrenilen yabancı uyruklular, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.