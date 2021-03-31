İzmir'de Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
İzmir'de Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında, 2 can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 37 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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