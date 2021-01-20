İzmir'de Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı
20.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:36
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Dikili ilçesi açıklarında lastik bottaki bir grubun yardım çağrısı üzerine bölgeye gitti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bottaki 32 sığınmacı kıyıya getirildi.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan