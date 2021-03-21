İzmir'de Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

21.03.2021 23:39 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:42
İzmir'de Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına itilen 22 sığınmacı kurtarıldı.

İlçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 22 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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