İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı
12.09.2020 01:35 | Son Güncelleme: 12.09.2020 02:32

İzmir'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 9 sığınmacı kurtarıldı.

Kıyıya getirilen sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Eddie Newton Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Fransa Antalya Hırsızlık
Şu an buradasınız: İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 9 sığınmacı kurtarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 02:32:01. #1.14#
title