İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 68 sığınmacı kurtarıldı İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 68 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 38 sığınmacı kurtarıldı.

Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında da can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 30 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA