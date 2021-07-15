İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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