İzmir'de "Türk kahvesi" etkinliği

15.01.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:16

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Osmanlı'dan günümüze gelen Türk kahvesi geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında enstitüde düzenlenen "Bir Taşımlık Bin Tadımlık" adlı Türk kahvesi ve eşlikçileri tadım etkinliğine İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dr. Dilek Didem Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, resmi kurum yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Enstitü Müdürü Şule Aydın, etkinlikteki konuşmasında, Türkiye'nin mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla çalıştıklarını, milli kültür ve değerleri gelecek nesillere aktarmak istediklerini belirtti.

Geleneksel Türk yemeklerini ve içeceklerini dünya çapında markalaştırmak ve tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını vurgulayan Aydın, daha önce Osmanlı şerbetlerini tanıtan bir kitap hazırladıklarını söyledi.

Aydın, Osmanlı'dan günümüze Türk kahvesi geleneğini tüm dünyaya anlatmak amacıyla bir kitap hazılığında olduklarını da sözlerine ekledi.

Cilveli kahve, süvari kahvesi...

Etkinlikte, cilveli kahve, rahatlı kahve, süvari kahvesi gibi farklı pişirme ve sunum teknikleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, "Kahve Kokulu Şiir ve Şarkılar" gösterimi ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan kıyafetlerin yer aldığı Anadolu Destanı adlı defile düzenlendi.

"Bir Taşımlık Bin Tadımlık" etkinliği sonunda katılımcılara Türk kahvesi ile lokum ikram edildi.

Kaynak: AA