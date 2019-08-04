İZMİR'DE TUR OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, seyir halinde olan bir tür otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayda herhangi bir ölen ya da yaralanan olmazken, tur otobüsü kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün saat 00.30 sıralarında İzmir - Çeşme Otoyolu üzerinde meydana geldi. Kemal Çetin(28) yönetimindeki 35 AFT 980 plakalı tur otobüsü İzmir yönünden Çeşme istikametine seyir halinde olduğu sırada, Zeytinlik Kavşağını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle otobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine, otobüs şoförü Kemal Çetin ve yanında bulunan firma sahibi Güngör Bulut, aracı emniyet şeridine çekerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün büyük bir bölümünü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, otobüsteki yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tur otobüsü kullanılmaz hale geldi. Tur otobüsünün Çeşme ilçesinden bir grup kafile almak için gittiği belirtildi.

'ARABADA YOLCU YOKTU"

Öte yandan, olay sırasında tur otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Firma sahibi olduğu öğrenilen Güngör Bulut(32),"Bornova ilçesinden mazot aldık. Sabah Çeşme'den bir grup alacaktık. Zeytinler Kavşağını geçince aracın arkasından duman yükselmeye başladı. Kaptan ile birlikte aşağıya inip yangına müdahale ettik. Bu arabalar polyester olduğu için anında tutuşa biliyor. Ne kadar uğraşsak da yoldan geçen vatandaşlarda yardım etti ama araç yine de yandı. Sonra itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. Allah'tan arabamız boştu kimseye bir şey olmadı. ya mazot hortumu patladı ya kablolar şase yaptı. Bu nedenle yanmıştır. Milletin dediği gibi madeni yağ koymak ile bu arabalar yanmaz. Tesisat ile alakalıdır. Sigorta atmıştır. Her şey olabilir. Allah korudu arabada yolcuda olabilirdi. İyi ki alamadan yandı. Cana geleceğine mala gelsinö dedi.

Kaynak: DHA