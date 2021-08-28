Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İzmir-Aydın Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli girişinde kamyonun çarptığı otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İzmir'den Aydın istikametine giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobile 75. Yıl Selahattin Tüneline girdiği sırada arkasından gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin söndürdüğü otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

Tesettür mayo ile havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu
Tesettür mayo ile havuza girmesi engellenen kadın suç duyurusunda bulundu
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
SANCAKTEPE'DE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLALAR ATTI, MOTORU YOLA DÜŞTÜ
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Bartın'da kaza yapan otomobil yandı; 1 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş İbrahim Aydemir Sultan Alparslan
Magazin Burak Deniz Metin Çekmez Kaan Yıldırım Burcu Biricik
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tünel girişinde kamyonun çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 10:27:54. #1.16#

title