İzmir'de "Tüm Yönleriyle Koruyucu Aile Sempozyumu" yapıldı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ev sahipliğinde Ege Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir Adli Bilimciler Derneği ve Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği (KOREV) temsilcilerinin katılımıyla, "Tüm Yönleriyle Koruyucu Aile Sempozyumu" düzenlendi.

İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kırmızı Salon'da başlayan sempozyumda çeşitli disiplinlerden bilim insanlarının katıldığı, "Çocuk ruh sağlığı açısından koruyucu aile" ve "Koruyucu aile olmanın topluma faydası" gibi konularda oturumlar yapıldı.

Sempozyumun düzenleyicilerinden KOREV Başkanı Ülkü Aydeniz, AA muhabirine, 2005 yılında kurulan derneğin 2016'dan bu yana başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

Koruyucu aile hizmet modeliyle bugüne kadar birçok çocuğun yüzünün güldüğünü anlatan Aydeniz, herkesin bu konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

Koruyucu aile hizmet modelinin iyi bilinmesi ve teşvik edilmesi için Türkiye çapında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Aydeniz, "Bunu yaparken hak temelli bir yaklaşımla çocuğun birey olduğu ve ihtiyaçları olduğunu kabul ediyoruz. Biz hep şunu söylüyoruz; biz çocuğa aile arıyoruz, aileye çocuk değil. Odağımızda hep çocuk var." dedi.

Aydeniz, koruyucu aile olma konusundaki yasal sürece ilişkin bilgi kirliliğiyle mücadele ettiklerini ve toplumu bilgilendirmeye çalıştıklarını aktardı.