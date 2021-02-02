İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı
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İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı

02.02.2021 00:41 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:44
İzmir'de tüfekle rastgele ateş açan kişi bir kadını yaraladı

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın hafif yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş sonucu bir kadın hafif yaralandı.

Naldöken Mahallesi 1226 Sokak'ta Kudret A, pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar Ayşe G'nin baldır ve omzuna isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerce olay yerinde yakalanan şüphelinin üst aramasında kuru sıkı tabanca, şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemeleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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