05.10.2019 23:48

İzmir'de trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde tren hattına yakın bir noktada balık tutan bir vatandaş tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Anadolu Caddesi İZBAN Turan İstasyonu'na yakın bir noktada meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, arkadaşı M. A. ile birlikte tren hattına yakın bir noktada balık tutmaya geldi. İki arkadaş tren hattına yakın bir noktada balık tutarlarken henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Aliağa yönünden Cumaovası istikametine gitmekte olan İZBAN'a bağlı tren Angay'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan M.A. denize düştü. Yanında bulunan arkadaşı durumu polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Deniz polisinden yardım istedi. Deniz polisi denizde aramalarda bulunurken, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan, Olay Yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, M.A.'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA