İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye ceza
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İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye ceza

13.10.2020 01:13 | Son Güncelleme: 13.10.2020 01:16
İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye ceza

İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye cezai işlem uygulandı.

İzmir'de trende sigara içen ve maske takmayan iki kişiye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İZBAN bünyesinde işletilen trende sigara içip şarkı söyleyen iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri araştırma başlattı.

Görüntülerdekilerin kimliklerini tespit eden ekipler, trende maske takmayan ve sigara içen iki kişiye cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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