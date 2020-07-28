İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu
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İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Yağız Çakmak'ın (21) tren rayları yakınında cansız bedeni bulundu.

İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu
28.07.2020 03:20 | Son Güncelleme: 28.07.2020 04:14

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir süre önce cezaevinden izinli çıkan Yağız Çakmak'ın (21) tren rayları yakınında cansız bedeni bulundu. Çakmak'ın uyuşturucu madde aldıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. 

Konak ilçesine bağlı Ege Mahallesi 1550 sokak yakınında, tren rayının yanında hareketsiz şekilde yatan bir kişi gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan soruşturmada ölen kişinin, cezaevinden bir süre önce izinli çıkan Yağız Çakmak olduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan araştırmada uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili aparatlar bulundu. Çakmak'ın gündüz saatlerinde bulunduğu yere geldiği ve burada uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Yağız Çakmak'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çakmak'ın kesin ölüm nedeni, yaplılacak otopsinin ardından belirlenecek.  

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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