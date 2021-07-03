İzmir'de, tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu
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İzmir'de, tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu

İzmir'de, tren rayları yakınında bir gencin cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Efe Cemal M. (18), tren rayları yakınında ölü bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Efe Cemal M. (18), tren rayları yakınında ölü bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Ege Mahallesi 1550 sokakta meydana geldi. Vatandaşlar, elektrik direklerinin yakınında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Alsancak Tren Garı yakınına gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz şekilde yatan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşamını yitiren gencin Efe Cemal M. olduğu belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Efe Cemal M.'nin, uyuşturucu madde kullandıktan sonra fenalaşarak yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Efe Cemal M.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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