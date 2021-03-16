İzmir'de trans birey cinayetinde 3 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de trans birey cinayetinde 3 tutuklama

16.03.2021 20:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:03
İzmir'de trans birey cinayetinde 3 tutuklama

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in (36) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, geçen perşembe saat 23.45 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in 4'üncü katta oturduğu dairenin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmesi üzerine aparman sakinleri durumu, Yüksel'in yakınlarına bildirdi. Daireye giren yakınları, Yüksel'in çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Yüksel'in öldürüldükten sonra battaniyeye sarılarak çekyatın içerisine koyulduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, olaya karıştıkları ileri sürülen S.G, M.İ, T.T. ve L.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin verdikleri ifadede Yüksel ile tartıştıktan sonra kavga ettiklerini, başına darbe alan Yüksel'in öldüğünü söyledikleri öğrenildi. Ekniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G, M.İ ve T.T. tutuklandı, L.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İzmir'de trans birey cinayetinde 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de trans birey cinayetinde 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:04:09. #1.15#
title