İzmir'de trans birey cinayeti (2)

İZMİR (DHA) - 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de sokakta çıkan tartışmada Azer Y.'nın (22) bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak kendisi gibi trans birey olduğu ileri sürülen Barış Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Bir görgü tanığının polisteki sabıkalılar dosyasındaki fotoğrafından teşhis ettiği Barış Ç.'nin 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'oto hırsızlığı', 'cinsel saldırı' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi.Azer Y.'nin de 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunduğu ifade edildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri

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