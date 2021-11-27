İzmir'de trans birey cinayeti (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de trans birey cinayeti (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Haberler | Güncel
İzmir'de trans birey cinayeti (2)

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIİzmir'de sokakta çıkan tartışmada Azer Y.'nın (22) bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak kendisi gibi trans birey olduğu ileri sürülen Barış Ç., polis tarafından gözaltına alındı.

İZMİR (DHA) - 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de sokakta çıkan tartışmada Azer Y.'nın (22) bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili olarak kendisi gibi trans birey olduğu ileri sürülen Barış Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Bir görgü tanığının polisteki sabıkalılar dosyasındaki fotoğrafından teşhis ettiği Barış Ç.'nin 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'oto hırsızlığı', 'cinsel saldırı' suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu bildirildi.Azer Y.'nin de 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı bulunduğu ifade edildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,


İzmir'de trans birey cinayeti

İzmir'de trans birey cinayeti

 İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Türkiye'nin lideri konumunda

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title