İzmir'de Tramvayın Elektrik Bağlantısı Koptu, Seferler Aksadı (2)
ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜİzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.
ARIZA GİDERİLDİ, TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
İzmir'de elektrik bağlantılarından birinin kopması nedeniyle Halkapınar- Üçkuyular arasında durdurulan tramvay seferleri, arızanın giderilmesiyle geç saatlerde normale döndü.