İzmir'de traktörün çarptığı 1 yaşındaki bebek öldü
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İzmir'de traktörün çarptığı 1 yaşındaki bebek öldü

İzmir'de traktörün çarptığı 1 yaşındaki bebek öldü
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörün çarptığı bebek hayatını kaybetti.

Emirli Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte İ.K'nin (40) kullandığı 35 BC 227 plakalı arkasında yem karma makinası bulunan traktör, geri manevra yaptığı sırada 1 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Himeydi'ye çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Himeydi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü İ.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Muhammed Himeydi'nin cansız bedeni olay yerinde savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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