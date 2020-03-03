İzmir'de traktörün altında kalan kişi öldü
İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gökçealan köyünde 59 yaşındaki Mahmut Çetin, yönetimindeki traktörü devirdi.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altından çıkarılan Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk babası olduğu belirtilen Çetin'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA