İzmir'de traktörün altında kalan kişi öldü
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İzmir'de traktörün altında kalan kişi öldü

İzmir'in Selçuk ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

03.03.2020 00:44 | Son Güncelleme: 03.03.2020 00:44
İzmir'de traktörün altında kalan kişi öldü

'in ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gökçealan köyünde 59 yaşındaki , yönetimindeki traktörü devirdi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altından çıkarılan Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İki çocuk babası olduğu belirtilen Çetin'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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