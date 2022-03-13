İzmir'de traktör takla attı: 1 yaralı - Haberler

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İzmir'de traktör takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de traktör takla attı: 1 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla atarak ters döndü.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör takla atarak ters döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğlenden sorası Helvacı Mahallesi ova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasından evine gitmek için yola çıkan N.B. (40) yönetimindeki 35 NPD 97 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma trafik ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler traktör altında kalan sürücü N.B.'yi traktörün altından kurtararak ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

İzmir'de traktör takla attı: 1 yaralı

İzmir'de traktör takla attı: 1 yaralı

İzmir'de traktör takla attı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Traktör, Aliağa, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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