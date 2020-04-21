İzmir'de traktör şaftına elini kaptıran çiftçi öldü
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde traktöre ilaçlama makinası taktığı sırada dönen şafta elini kaptıran çiftçi, yaşamını yitirdi.
21.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 23:10
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde traktöre ilaçlama makinası taktığı sırada dönen şafta elini kaptıran çiftçi, yaşamını yitirdi.
Bağyurdu Mahallesindeki tarlasında çalışan Yahya Tunç (76), ilaçlama makinası takmaya çalıştığı sırada çalışır durumdaki şafta elini kaptırması sonucu savruldu. Tunç'un olay yerinde hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemede Yahya Tunç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.
Tunç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA