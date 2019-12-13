İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.
13.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:50
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.
Fatih K. (32) yönetimindeki traktör, Eğridere Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ile traktörde bulunan 9 yaşındaki Halim Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Halim Çoban, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA