İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.

13.12.2019 22:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:50
İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı.


Fatih K. (32) yönetimindeki traktör, Eğridere Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Yaralanan sürücü ile traktörde bulunan 9 yaşındaki Halim Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Halim Çoban, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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