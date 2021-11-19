İzmir'de trafik kurallarına uymayan 21 bin 221 sürücüye ceza

İZMİR (İHA) - İzmir'de il genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 21 bin 221 sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 8-14 Kasım tarihlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden 6, alkollü araç kullanımından 636, emniyet kemeri takmamaktan 3 bin 814, emniyet şeridi ihlalinden 239, hız limiti ihlalinden 5 bin 314, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 63, ağır taşıt sürücüsü ve tonaj sınırı ihlalinden 116, seyir halinde cep telefonu kullanan bin 451, korsan taşımacılık yapan 20, fazla yolcu taşıyan 324, yasak parktan 4 bin 98, kırmızı ışık ihlalinden 516 ve kask, gözlük bulundurmayan 596 motosiklet sürücüsü başta olmak üzere toplamda 21 bin 221 sürücüye cezai işlem uygulandı. - İZMİR

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