İzmir'de trafik kurallarına uymayan 16 bin 577 sürücüye ceza

İZMİR (İHA) - İzmir'de il genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 16 bin 577 sürücüye idari para cezası kesildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 7-13 Şubat tarihlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden 17, alkollü araç kullanımından 533, emniyet kemeri takmamaktan 3 bin 900, emniyet şeridi ihlalinden 82, hız limiti ihlalinden 5 bin 596, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 36, ağır taşıt sürücüsü ve tonaj sınırı ihlalinden 56, seyir halinde cep telefonu kullanan bin 561, korsan taşımacılık yapan 17, fazla yolcu taşıyan 215, yasak parktan 3 bin 139, kırmızı ışık ihlalinden 863 ve kask, gözlük bulundurmayan 557 motosiklet sürücüsü başta olmak üzere toplamda 16 bin 577 sürücüye cezai işlem uygulandı. - İZMİR

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