İzmir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Bahçıvanoğlu (27) idaresindeki 35 JDN 11 plakalı motosiklet, Torbalı-Bayındır kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yola savrulan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Bahçıvanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör