İzmir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
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İzmir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü

İzmir'de trafik kazasında motosiklet sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Bayındır ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İsmail Bahçıvanoğlu (27) idaresindeki 35 JDN 11 plakalı motosiklet, Torbalı-Bayındır kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yola savrulan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Bahçıvanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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