İzmir'de trafik kazası nedeniyle tramvay ulaşımında aksama yaşanıyor

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik kazası sonucu bir aracın hatta girmesi nedeniyle İzmir Tramvayı'nda Fahrettin Altay-Konak arasında tek yönde ulaşım sağlanıyor.

Tramİzmir'den yapılan açıklamada, tramvay hattı üzerinde bir aracın kaza yaptığı belirtilerek, "Fahrettin Altay-Konak iskele durakları arasında kara tarafından tek hat işletim yapılmakta olup, ESHOT otobüsleri destek vermektedir. Halkapınar-Konak iskele durakları arasında çift hat işletmemiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.