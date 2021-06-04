İzmir'de trafik kazası : 6 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Torbalı yönünden Tire istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, tarlaya girmek için dönen Ramazan Tosun (70) yönetimindeki 35 YNN 41 plakalı traktöre çarptı.

Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan Sevgül Tosun (39) ve minibüsteki İhsan Akkurt (40), Halil Çetin (47), Mustafa Durgu (43) ile Fatih Özcan (45) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ilk yardım yaptığı yaralılar, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı