İzmir'de trafik kazası : 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İzmir'de trafik kazası : 6 yaralı

İzmir'de trafik kazası : 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel

İzmir'in Tire ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde minibüsün traktöre çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Torbalı yönünden Tire istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs, tarlaya girmek için dönen Ramazan Tosun (70) yönetimindeki 35 YNN 41 plakalı traktöre çarptı.

Kazada traktör sürücüsü ile traktörde bulunan Sevgül Tosun (39) ve minibüsteki İhsan Akkurt (40), Halil Çetin (47), Mustafa Durgu (43) ile Fatih Özcan (45) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ilk yardım yaptığı yaralılar, sağlık ekiplerince Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime 'Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın' diyen memur sürüldü
Kendisini WhatsApp'tan uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" diyen memur sürüldü
İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
İzmir'de itfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Hasan Polatkan
Magazin Alişan Beren Saat Ebru Gündeş İlker Kaleli
Spor Roland Garros Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de trafik kazası : 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 00:45:25. #1.15#

title