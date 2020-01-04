İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı
Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen 35 Y 6305 ile 35 DD 5672 plakalı araçlar Doktor Refik Saydam Caddesi çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi Alsancak Nevvar -Salih İşgören Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.