İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı
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İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

Konak ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

04.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:20
İzmir'de trafik kazası: 5 yaralı

ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, sürücü isimleri öğrenilemeyen 35 Y 6305 ile 35 DD 5672 plakalı araçlar Doktor Refik Saydam Caddesi çarpıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi Alsancak Nevvar -Salih İşgören Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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