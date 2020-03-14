İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI İZMİR'in Konak ilçesinde, tramvay yolunu aşıp elektrik direğine çarpan ve karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, tramvay yolunu aşıp elektrik direğine çarpan ve karşı şeride geçen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Alsancak semti Liman Caddesi Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi yakınında meydana geldi. Ömer Ü. yönetimindeki 35 AEZ 825 plakalı otomobil, Bornova istikametinden Konak yönüne ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil tramvay yolunu aşarak, elektrik direğine çarptı ve karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle aracın lastikleri ve bazı parçaları etrafa saçıldı. Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk yardım müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Numan Ç.'nin (23) durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Kaza yapan araçtan genel ve detay görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

Kaynak: DHA