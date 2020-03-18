İzmir'de trafik kazası: 3 yaralı İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşildere Caddesi Uçan Yol mevkisinde Fatih B. idaresindeki 60 EY 801 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan kaldırıma çarptıktan sonra su kanalına devrildi.

Kazanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan Recep S. araçtan fırlayarak yol kenarına savruldu, Yiğit Can G. ve sürücü Fatih B. de yaralandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevre hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Recep S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA