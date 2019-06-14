İzmir'de trafik kazası 3 yaralı

İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen bir sürücünün kullandığı otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişi çarptı. Yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan trafik kazası ise saniye saniye İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) kamerasına yansıdı.

Kaza, Göztepe semti Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) yakınında akşam saatlerinde meydana geldi. Balçova istikametinden Konak yönüne seyir halinde olan bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada, Konak yönünden gelen başka bir otomobil dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kaldırıma ilerledi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımda yürüyen 3 vatandaşa çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralanırken, yaşanan anlar ise İZUM kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayı sosyal paylaşım sitesinde paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Kırmızı ışığa uymayan sürücü önce tramvay yoluna sonra kaldırıma girerek 3 yayanın yaralanmasına sebep oldu. Çok üzgünüz. Yaralılarımız hastaneye kaldırılıyor. Sayın sürücüler, lütfen trafik işaretlerine uyalım. Hız yapmayalım! ifadesine yer verdi.

Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını dile getiren Gökçe, görüntüleri İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edeceklerini, resmi işlemlerin de süreceğini ifade etti.

Gökçe, kaza nedeniyle tramvay seferlerinin 38 dakika aksadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA