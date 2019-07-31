İzmir'de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Balçova'dan Gaziemir yönüne giden İlknur G. yönetimindeki 06 BH 8267 plakalı araç, Uzundere Kavşağı'nda kontrolden çıkarak takla attı.

Sürücü ve araçta bulunan İ.K. (14) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA