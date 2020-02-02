İzmir'de trafik kazası: 2 ölü
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İzmir'de trafik kazası: 2 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

02.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:42
İzmir'de trafik kazası: 2 ölü

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tire-Bayındır kara yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, (26) yönetimindeki 09 DN 388 plakalı otomobil, yol kenarındaki tümseğe çarptı. Kazada sürücü İbrahim Doğan'ın yanı sıra otomobilde bulunan Yasin Aktürk (26) yaşamını yitirdi.

Gençlerin cenazeleri, Tire Mehmet Akif Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Tire Asri Kabristanlığı'nda yan yana defnedildi.

Kaynak: AA
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