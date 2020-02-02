İzmir'de trafik kazası: 2 ölü
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tire-Bayındır kara yolu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, İbrahim Doğan (26) yönetimindeki 09 DN 388 plakalı otomobil, yol kenarındaki tümseğe çarptı. Kazada sürücü İbrahim Doğan'ın yanı sıra otomobilde bulunan Yasin Aktürk (26) yaşamını yitirdi.
Gençlerin cenazeleri, Tire Mehmet Akif Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Tire Asri Kabristanlığı'nda yan yana defnedildi.