İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
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İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Süleyman G. yönetimindeki 35 ZCN 56 plakalı kamyonet ile Eyüp A. idaresindeki 35 AKM 859 plakalı motosiklet Süleyman Demirel Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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