İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

19.03.2021 05:43 | Son Güncelleme: 19.03.2021 05:47
İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi'nde M.K. idaresindeki 35 ACF 861 plakalı kiralık otomobil, kontrolden çıkarak Muzaffer Kızıltaş'a ait park halindeki 35 ABH 38 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Didem S. (24) araçta sıkışırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Didem S, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan mahalle sakini Serpil Karataş, "Beyefendi arabadan indi, sonra tekrar arabaya gelerek kadına bir şeyler söylemeye başladı. Daha sonra ben kadını sakinleştirmeye çalıştım. Bağırıyordu sakinleşmedi. Sonra beyefendi bayıldı. Ona su verdiler. O sırada ben kadına müdahale ederken beyefendi kaçtı." dedi.

Park halindeki otomobilin sahibinin babası İbrahim Yamaç da kaza anında şiddetli bir ses duyulduğunu belirterek, "Deprem oluyor sandım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Çakır Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Metin Oktay Lukas Podolski
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 05:47:57. #1.15#
title