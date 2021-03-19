İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Çınartepe Mahallesi Güneş Caddesi'nde M.K. idaresindeki 35 ACF 861 plakalı kiralık otomobil, kontrolden çıkarak Muzaffer Kızıltaş'a ait park halindeki 35 ABH 38 plakalı araca çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Didem S. (24) araçta sıkışırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Didem S, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan mahalle sakini Serpil Karataş, "Beyefendi arabadan indi, sonra tekrar arabaya gelerek kadına bir şeyler söylemeye başladı. Daha sonra ben kadını sakinleştirmeye çalıştım. Bağırıyordu sakinleşmedi. Sonra beyefendi bayıldı. Ona su verdiler. O sırada ben kadına müdahale ederken beyefendi kaçtı." dedi.

Park halindeki otomobilin sahibinin babası İbrahim Yamaç da kaza anında şiddetli bir ses duyulduğunu belirterek, "Deprem oluyor sandım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal