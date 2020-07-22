İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Ünal Tumur'un (43) kullandığı 35 ABD 635 plakalı motosiklet, Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi'nde, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Tumur yaralandı.

Çevredekiler de durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Bu arada bir esnaf yaralıyı şemsiyeyle sıcaktan korumaya çalıştı.

Yaralı Tumur, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA