İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
31.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:22
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi yolu üzerinde Ayhan Ö. (44) yönetimindeki 35 DKT 72 otomobil, ters istikamette seyir halinde olan Mehmet Ali K. (28 ) yönetimindeki 35 AKA 941 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Mehmet Ali K. yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA