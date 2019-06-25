İzmir'de trafik kazası: 1 yaralı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Habip Atsan'ın (23) kullandığı 45 LV 203 plakalı otomobil, Halilbeyli Kavşağı'nda, T.K. idaresindeki 35 PU 259 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgi inceleme başlattı.
Kaynak: AA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri
11:03 Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih ve yerleştirme kılavuzu...