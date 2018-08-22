İzmir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Ödemiş'ten Kiraz istikametine giden Alp Timuçin Yılmaz (19) yönetimindeki 09 BAL 75 plakalı motosiklet Şehit Ali Dereli mevkinde karşı yönden gelen Muzaffer Şentürk idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.